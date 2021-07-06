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    İstanbul'da hırsıza meydan dayağı

    Cep telefonunu çaldığı kadının akrabaları tarafından yakalanan hırsız, önce darbedildi sonrasında ise polise teslim edildi.
    • DHA
    • 06.07.2021 - 13:00
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    İstanbul'da hırsıza meydan dayağı

    İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir kadının çantasından telefon çalan kişi,  telefonu satmak üzere Necip Fazıl Caddesi'ndeki telefoncu dükkanlarına gitti.

    Telefonunun çalındığını fark eden kadın, durumu hemen akrabalarına bildirdi.

    SATMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALAYIP DÖVDÜLER

    Kadının akrabaları çalınan telefonun satılacağını düşünerek Arnavutköy'deki dükkanları tek tek dolaşmaya başladı. Şans eseri bir dükkanda şüpheliyi gören kadının yakınları, satmaya çalıştığı telefonu aldıktan sonra hırsıza meydan dayağı attı. Daha sonra hırsızı bir arabaya bindirmeye çalıştılar.

    İstanbul da hırsıza meydan dayağı #1

    "BENİ POLİSE TESLİM EDİN"

    Şüpheli kendisini yakalayanlara "Beni polise teslim edin" diye yalvardı. Hırsız sonrasında olay yerine çağrılan polis ekiplerine teslim edildi. O anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    Yavuz Selim Polis Merkezi'ne götürülen şüphelinin karakoldaki işlemleri devam ediyor.

    İstanbul'da hırsıza meydan dayağı kamerada

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    İstanbul da hırsıza meydan dayağı #3

    İstanbul da hırsıza meydan dayağı #4

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