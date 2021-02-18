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    İstanbul'da hırsızlar, girdikleri evden ziynet eşyaları çaldı

    Arnavutköy'de bir eve giren hırsızlar, değerli eşyaları çalarak uzaklaştı. Otomobil anahtarını da çalan hırsızlar, yoğun kar yağışı nedeniyle aracı kaçıramadı.
    • İHA
    • 18.02.2021 - 10:47
    • Güncelleme : 18.02.2021 - 10:50
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    İstanbul'da hırsızlar, girdikleri evden ziynet eşyaları çaldı

    İstanbul Arnavutköy’de iki hırsız, girdikleri daireden değerli eşyaları çalarak kaçtı.

    Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde hırsızlar, gündüz vaktinde girdikleri bir apartman dairesinde gözüne kestirdikleri değerli eşyalarla birlikte ev sahibinin otomobilinin anahtarını da çaldı.

    ARNAVUTKÖY'DE HIRSIZLIK

    Hırsızların amacı otomobili de çalarak kaçmaktı. Ancak yoğun kar yağışı nedeniyle otomobili sokaktan çıkaramayacaklarını anlayan hırsızlar, daireden çaldıkları altın, para ve diğer değerli eşyalarla kaçarak uzaklaştı.

    Hırsızların binaya giriş ve çıkışları ise binanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

    İstanbul'da hırsızlar, girdikleri evden ziynet eşyaları çaldı ViDEO

    İstanbul da hırsızlar, girdikleri evden ziynet eşyaları çaldı #1

    İstanbul da hırsızlar, girdikleri evden ziynet eşyaları çaldı #2

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