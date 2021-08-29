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    İstanbul'da hırsızlık çetesi çökertildi: 7 gözaltı

    11 ilçede park halindeki otomobillerden yaklaşık 5 milyon liralık hırsızlık yapan 1'i kadın 7 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 29.08.2021 - 16:55
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    İstanbul'da hırsızlık çetesi çökertildi: 7 gözaltı

    İstanbul polisi, otodan hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı.

    Bu kapsamda; Bayrampaşa, Esenler, Bahçelievler, Bağcılar, Başakşehir, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Arnavutköy, Bakırköy ve Sultangazi ilçelerinde 32 farklı hırsızlık olayının kamera kayıtları incelendi.

    Ekipler, kamera incelemelerinin ardından şüphelilerin eşkallerini tespit etti.

    7 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 1'i kadın 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

    SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR

    Gözaltına alınan şüphelilerden 30 yaşındaki Barış M.’nin 67, 19 yaşındaki Can G.’nin 57, 25 yaşındaki Murat U.’nun 53, 43 yaşındaki Gül U.’nun 40, 21 yaşındaki Doğuş K.’nın 37, 19 yaşındaki Tarık D.’nin 6, 18 yaşındaki Uğurcan A.’nın ise 1 suç kaydının olduğu belirlendi.

    5 MİLYON TL'LİK SOYGUN

    Yaklaşık 5 milyon liralık hırsızlık yaptığı öğrenilen 7 şüpheli, Aşayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

    İstanbul da hırsızlık çetesi çökertildi: 7 gözaltı #1

    İstanbul da hırsızlık çetesi çökertildi: 7 gözaltı #2

    İstanbul da hırsızlık çetesi çökertildi: 7 gözaltı #3

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