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- İstanbul'da hırsızlık çetesi çökertildi: 7 gözaltı
İstanbul'da hırsızlık çetesi çökertildi: 7 gözaltı
- İHA
- 29.08.2021 - 16:55
İstanbul polisi, otodan hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı.
Bu kapsamda; Bayrampaşa, Esenler, Bahçelievler, Bağcılar, Başakşehir, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Arnavutköy, Bakırköy ve Sultangazi ilçelerinde 32 farklı hırsızlık olayının kamera kayıtları incelendi.
Ekipler, kamera incelemelerinin ardından şüphelilerin eşkallerini tespit etti.
7 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 1'i kadın 7 şüpheliyi gözaltına aldı.
SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR
Gözaltına alınan şüphelilerden 30 yaşındaki Barış M.’nin 67, 19 yaşındaki Can G.’nin 57, 25 yaşındaki Murat U.’nun 53, 43 yaşındaki Gül U.’nun 40, 21 yaşındaki Doğuş K.’nın 37, 19 yaşındaki Tarık D.’nin 6, 18 yaşındaki Uğurcan A.’nın ise 1 suç kaydının olduğu belirlendi.
5 MİLYON TL'LİK SOYGUN
Yaklaşık 5 milyon liralık hırsızlık yaptığı öğrenilen 7 şüpheli, Aşayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.