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    İstanbul’da hırsızlık çetesi işyerini yağmaladı

    İstanbul'da girdikleri işyerini yağmalayan hırsızlık çetesinin 2 kadın üyesi polis ekipleri tarafından yakalanırken, çetenin girdikleri işyerinden hırsızlık yapma anları güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 15.02.2022 - 03:55
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    İstanbul’da hırsızlık çetesi işyerini yağmaladı

    İstanbul’un Sancaktepe, Pendik, Kartal, Ümraniye, Şişli, Sarıyer, Güngören, Esenyurt, Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Başakşehir, Kağıthane ilçelerinde meydana gelen çok sayıda hırsızlık olayları ve gelen şikayetler üzerine Polis ekipleri çalışma başlattı.

    İŞYERLERİNE GİRİP YAĞMALADILAR

    Hırsızlık olaylarının meydana geldiği yerlerde polis ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde hırsızlık çetesinin iş yerlerine girerek yağlamadıkları belirlendi.

    İstanbul’da hırsızlık çetesi işyerini yağmaladı - VİDEO

    KISA SÜREDE YAKALANDILAR

    Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çok geçmeden çete içinde yer alan iki kadının eşkalini daha sonra kimliğini tespit etti. Yapılan operasyon neticesinde Elif D.B.(22) ile Alev G.(34) adlı şüpheliler gözaltına alındı. Emniyete getirilen 2 kadının daha önceden 8 iş yeri ve kurumdan hırsızlık, 14 araçtan plaka hırsızlığı suç kayıtlarının olduğu öğrenildi.

    SUÇ KAYITLARI KABARIK ÇIKTI

    Emniyete getirilen Elif D.B.’nin 20 suç kaydı, Alev G.’nin ise 30 suç kaydı olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 kadın adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan kimlikleri belirlenen diğer çete üyelerinin yakalanması için çalışmalarının devam ettirildiği bildirildi.

    İstanbul’da hırsızlık çetesi işyerini yağmaladı #1


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