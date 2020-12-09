İstanbul'da hırsızlık çetesinden milyonluk vurgun

İstanbul'da iki ay içerisinde 10 eve girerek yaklaşık 2 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları belirlenen 3 kişi yakalandı.

İstanbul'da 3 kişilik hırsızlık çetesi, yaklaşık 2 ay içerisinde 10 farklı eve girip yaklaşık 2 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve döviz çaldı.

Evleri soyulan vatandaşların şikayeti üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALANDILAR

Ekipler yaptığı çalışmalar sonucunda, 10 farklı evde gerçekleştirilen hırsızlık eylemlerini karı koca olan Murat Ç., Hülya Ç. ile Ebru G.'nin yaptığını tespit etti. Polis ekipleri, 26 Kasım tarihinde Başakşehir ve Pendik'te eş zamanlı operasyonla 3 şahsı yakaladı.

Operasyon sonrası çaldıkları 2 milyon değerindeki ziynet eşyası ve dövizler oturdukları ikamette ele geçirildi. 3 şahıs, polis tarafından göz altına alındı.

DAHA ÖNCE 43 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yapılan sorgulamalarda Hülya Ç.'nin daha önce 43 suç kaydı, 14 adet aranma ve 10 yıl kesilmiş cezası, Murat Ç.'nin 22 suç kaydı ve Ebru G.'nin de 4 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hülya Ç. ve Ebru G. tutuklanarak cezaevine gönderilirken Murat Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.