İstanbul'da hırsızlık çetesine operasyon: 10 gözaltı

Çaldıkları kamyonetler ile hırsızlık yapan ve işledikleri suçlarda çocukları kullanan çeteye yönelik operasyonda yakalanan 10 kişiden 7'si, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Oto hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, bir şebekenin park halindeki kamyonetleri çaldıkları, bu araçları hırsızlık ve otodan hırsızlık eylemlerinde kullandıklarını belirledi.

Şüphelilerin suç olaylarında yaşı küçük çocukları da kullandıkları belirleyen ekipler, harekete geçti.

10 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Polis ekiplerince ara yakalamalarda çete üyesi 5 kişi, farklı tarihlerde gözaltına aldı.

Şebekenin diğer üyelerini yakalamak Ümraniye ve Maltepe ilçelerinde önceki gün operasyon düzenledi. İkinci perasyonda ise çete yöneticisi olduğu öğrenilen Ümit C.(23), Emre C.(19) ile Y.K.(17), E.K.(14), R.B.(14) gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından suç örgütünün 2 Nisan 2020 ile 23 Haziran 2020 tarihleri arasında 9 oto hırsızlığı, 7 kez plaka hırsızlığı, 2 iş yerinden hırsızlık bir otodan hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edildi.

Operasyon sırasında ele geçirilen 9 adet otomobil bulunarak, sahiplerine teslim edildi.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Poliste işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ümit C. ve Emre C., Ferhat Ü., E.E., U.K., E.E., E.K., yapılan işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer olaylarla ilgili 1 kişinin daha arandığını, soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü belirtti.