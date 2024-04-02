İHA
İstanbul'da acemi hırsız, polisten kaçamadı...
Esenyurt'ta 7 Mart 2023 tarihinde Servet D. isimli hırsız, Bağlarçeşme Mahallesi’nde bulunan bir kuyumcuya tabancayla girerek hırsızlık yapmak istedi.
Dükkan sahibi Ufuk Yalçın’ın alarma basması sonrasında silah çektiğini sanan Servet D., koşarak kaçtı.
Gözaltına alındı
Yaşanan olayın ardından konuyla alakalı çalışma başlatan polis ekipleri ise şüpheli Servet D.‘yi yakalayarak gözaltına aldı.
O anlar kamerada
Kuyumcuda yaşanan silahlı soygun girişimi anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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