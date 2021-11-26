İstanbul'da hırsızlık operasyonu

Bir iş yerinin banyo bataryasını çalıp, 4 bin 605 liraya hurdacıya satan 3 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alınarak tutuklandı.

İstanbul Çekmeköy'ün Kirazlıdere Mahallesi’ndeki iş yerinde hırsızlık olayı yaşandı.

İş yeri sahibinin, 200 adet banyo bataryasının çalınmasıyla ilgili Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine ihbarda bulunmasının ardından hırsızlara soruşturma başlatıldı.

KİRALIK ARAÇLA GELDİLER

Hırsızlığın 3 kişi tarafından kiralık bir otomobille gerçekleştirdiğini tespit eden polis, İ.T, E.L. ve Ö.T'yi Yenidoğan’da gözaltına aldı.

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BANYO BATARYASINI HURDACIYA SATTILAR

Zanlıların çaldıkları malzemeleri, C.A. isimli hurdacıya 4 bin 605 liraya sattıkları tespit edildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

1 KİŞİYE ADLİ İŞLEM

C.A isimli hurdacıya ise "Suç eşyası satın alma" suçundan adli işlem yapıldı.