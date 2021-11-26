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    İstanbul'da hırsızlık operasyonu

    Bir iş yerinin banyo bataryasını çalıp, 4 bin 605 liraya hurdacıya satan 3 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alınarak tutuklandı.
    • AA
    • 26.11.2021 - 11:06
    • Güncelleme : 26.11.2021 - 11:52
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    İstanbul'da hırsızlık operasyonu

    İstanbul Çekmeköy'ün Kirazlıdere Mahallesi’ndeki iş yerinde hırsızlık olayı yaşandı.

    İş yeri sahibinin, 200 adet banyo bataryasının çalınmasıyla ilgili Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine ihbarda bulunmasının ardından hırsızlara soruşturma başlatıldı.

    KİRALIK ARAÇLA GELDİLER

    Hırsızlığın 3 kişi tarafından kiralık bir otomobille gerçekleştirdiğini tespit eden polis, İ.T, E.L. ve Ö.T'yi Yenidoğan’da gözaltına aldı.

    İstanbul'da hırsızlık operasyonu ViDEO

    BANYO BATARYASINI HURDACIYA SATTILAR

    Zanlıların çaldıkları malzemeleri, C.A. isimli hurdacıya 4 bin 605 liraya sattıkları tespit edildi.

    3 KİŞİ TUTUKLANDI

    Şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    1 KİŞİYE ADLİ İŞLEM

    C.A isimli hurdacıya ise "Suç eşyası satın alma" suçundan adli işlem yapıldı.

    İstanbul da hırsızlık operasyonu #1

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