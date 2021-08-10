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    İstanbul'da hırsızlıktan aranan şahıs, Bursa'da otobüste yakalandı

    Hırsızlık suçundan aranan 28 yaşındaki Hamza S. isimli şahıs, kaçmak üzere bindiği şehirler arası yolcu otobüsünde yakalanarak gözaltına alındı.
    • DHA
    • 10.08.2021 - 15:14
    • Güncelleme : 10.08.2021 - 15:29
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    İstanbul'da hırsızlıktan aranan şahıs, Bursa'da otobüste yakalandı

    İstanbul'da bir iş yerinde hırsızlık olayına karıştığı belirtilen 28 yaşındaki Hamza S.’nin, Ankara’ya gitmek için yola çıktığı belirlendi.

    Şahsın bir yolcu otobüsüne bindiği bilgisi üzerine İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önlem aldı.

    ARAÇTAN İNDİRİLEREK GÖZALTINA ALINDI

    Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde otobüsü durduran ekipler, Hamza S.’yi gözaltına aldı.

    İstanbul da hırsızlıktan aranan şahıs, Bursa da otobüste yakalandı #1

    İstanbul da hırsızlıktan aranan şahıs, Bursa da otobüste yakalandı #2

    İstanbul da hırsızlıktan aranan şahıs, Bursa da otobüste yakalandı #3

    İstanbul da hırsızlıktan aranan şahıs, Bursa da otobüste yakalandı #4

    İstanbul da hırsızlıktan aranan şahıs, Bursa da otobüste yakalandı #5

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