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- İstanbul'da hırsızlıktan aranan şahıs, Bursa'da otobüste yakalandı
İstanbul'da hırsızlıktan aranan şahıs, Bursa'da otobüste yakalandı
Hırsızlık suçundan aranan 28 yaşındaki Hamza S. isimli şahıs, kaçmak üzere bindiği şehirler arası yolcu otobüsünde yakalanarak gözaltına alındı.
- DHA
- 10.08.2021 - 15:14
- Güncelleme : 10.08.2021 - 15:29
İstanbul'da bir iş yerinde hırsızlık olayına karıştığı belirtilen 28 yaşındaki Hamza S.’nin, Ankara’ya gitmek için yola çıktığı belirlendi.
Şahsın bir yolcu otobüsüne bindiği bilgisi üzerine İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önlem aldı.
ARAÇTAN İNDİRİLEREK GÖZALTINA ALINDI
Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde otobüsü durduran ekipler, Hamza S.’yi gözaltına aldı.