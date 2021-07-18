Nemle birlikte hissedilen sıcaklık İstanbul’da 42 dereceyi buldu. Vatandaşlar açık alanlara akın etti. Sıcaktan bunalan bir şahıs, oto yıkamacıda üzerine tazyikli su tutturdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul’da hava sıcaklığı 35 dereceye kadar yükseldiğini açıkladı.

Sıcaklığa nemin de eklenmesi ile hissedilen sıcaklık 42 derece oldu.

Bunaltıcı sıcakların ardından evlerinde duramayan vatandaşlar, açık alanlara akın etti.

Kartal sahiline gelen vatandaşlar, ağaçların altındaki gölgelik yerlerde serinlemeye çalıştı.

"EVDE OTURAMAZ HALE GELDİK"

Ailesi ile parka gelen vatandaşlardan biri, “Evde oturamaz hale geldik. Çoluk çocuk kaçtık çimenlikte ağaçların altında serinlemek için. Böyle bir çare bulduk.” ifadelerini kullandı.

“ŞİMDİ İNSAN DA YIKIYORUZ”

Maltepe'de bulunan bir oto yıkamacıda sıcaktan bunalan bir vatandaş, kendine tazyikli su tutturarak serinlemeye çalıştı.

İşyeri sahibi Atınç Kansu, “İşimiz araba yıkamak ama şimdi insan da yıkıyoruz. En azından serinletiyoruz.” sözlerini kaydetti.

HAYVANLAR DA ETKİLENDİ

Sokak hayvanları ve kuşlar da sıcaktan etkilendi.

Bir karga ile kedinin gölgeye sığındığı görüldü.

İstanbul’da hissedilen sıcaklık 42 dereceyi buldu VİDEO

