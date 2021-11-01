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    İstanbul’da hız yapan motosikletli hayatını kaybetti

    Saatte 300 kilometre hıza ulaşan motosiklet sürücüsü, bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile olay yerinde yaşamını yitiren motosiklet sürücüsünün kaza anı, kask kamerası tarafından kaydedildi.
    • İHA
    • 01.11.2021 - 09:29
    • Güncelleme : 01.11.2021 - 10:05
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    İstanbul’da hız yapan motosikletli hayatını kaybetti

    İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu Kemerburgaz yol ayrımında motosikleti ile seyir halinde olan 28 yaşındaki Vedat A., bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

    Çarpmanın etkisi ile olay yerinde yaşamını yitiren Vedat A.’nın cansız bedeni, Arnavutköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    300 KİLOMETRE HIZA ULAŞTI

    Öte yandan yaşamını yitiren 28 yaşındaki motosiklet sürücüsünün seyir halindeyken kayıtta olan kask kamerası, kaza anını saniye saniye kaydetti.

    Motosiklet sürücüsü Vedat A.’nın zaman zaman motosikleti ile 300 kilometre hıza ulaştığı gözlendi.

    İstanbul’da hız yapan motosikletli hayatını kaybetti VİDEO

    İstanbul’da hız yapan motosikletli hayatını kaybetti #1

    İstanbul’da hız yapan motosikletli hayatını kaybetti #2

    İstanbul’da hız yapan motosikletli hayatını kaybetti #3

    İstanbul’da hız yapan motosikletli hayatını kaybetti #4

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