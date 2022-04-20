İstanbul'da husumetli akrabaları tarafından öldürüldü

Günlerdir haber alınamayan Kemal Yavuz'un, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Yavuz'un cesedi bir otomobilden çıkarken, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

İstanbul'da yaşayan ve 13 Nisan'dan beri 42 yaşındaki eşi Kemal Yavuz'dan haber alamayan S. Yavuz, polise giderek kayıp ihbarında bulundu.

Yavuz en son, kaybolmadan bir gün önce kuzeni Ferit Y. ve Van ilinden komşuları olan akrabaları Ferhat Ö.'nün yanında görüldü.

Cansız bedenine ulaşıldı

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Kemal Yavuz bir otomobilin içinde öldürülmüş olarak bulundu.

2 akraba gözaltına alındı

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili yaptıkları çalışmada Ferhat Ö. ile Ferit Y.'nin peşine düştü. Ferit Y. Bahçelievler'de, Ferhat Ö. ise Büyükçekmece'de yakalandı.

Cinayet sebebi para

DHA'nın haberine göre; emniyetteki işlemlerle olayın, alacak verecek meselesi yüzünden yaşandığı ortaya çıktı. İki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Başakşehir'de akrabalarını öldürdükleri iddia edilen şüpheliler yakalandı