İstanbul'da husumetli kadılar arasında yol tartışması: Saç baş kavga ettiler Henüz bilinmeyen bir nedenle aralarında husumet olan kadınlar yolda karşılaştıkları sırada kavgaya tutuştu. Olaya yakınların da katılmasıyla büyüyen kavgaya vatandaşlar müdahale ederken o anlar kameralara yansıdı.

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DHA

İstanbul'da yol kavgasında hareketli anlar yaşandı...

Nihal A. ile Pelinay T. arasında daha önce, henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşanmıştı.

Ataşehir ilçesinde Pelinay T., annesi Fatma T. ile otomobille cadde üzerinde ilerlediği sırada daha önce tartışıldığı Nihal A. ile karşılaştı.

Husumetlisinin önünü kesti

Fatma T., kullandığı otomobille yolun karşısına geçmek isteyen Nihal A.'nın önünü kesti.

Saç saça baş başa kavga ettiler

Yaşanan yol tartışması, bir anda saç baş kavgasına dönüştü. Kavgaya kişilerin yakınları da katılınca ortalık bir anda karıştı.

Kavgaya karışan Nihal A.'nın kardeşi Sıla A., kolonya şişesiyle kafasına aldığı darbe sonucu yaralandı.

Yaralı tedavi altına alındı

Çevredeki vatandaşlar tarafları ayırmakta güçlük çekerken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Sıla A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kavga anı kameraya yansıdı

Sokak ortasında yaşanan kavga, güvenlik kamerası ve cep telefonu kameraları tarafından görüntülendi.

"Kavgaya yakınları da geldi"

Cadde üzerinde iş yeri bulunan Koray Serenoğlu, "Yol vermeden kavga çıktı. Çevredeki esnaf arkadaşlar araya girdi. Daha sonra bir daha kavga etmeye başladılar. Yakınları herhalde bir grup daha geldi kavgaya. Daha sonra polis ekipleri geldi." diye konuştu.

"Yaralı kendilerini darbeden anne ve kızından şikayetçi oldu"

Başka bir görgü tanığı Sadican Dağdelen ise "Yol tartışması yaşandı. Yaya yolun karşısına geçmek istiyordu. Araç da sokağa girmek isteyince ayağını ezdi. Tartışma yaşandı. Bir anda tartışma kavgaya dönüştü. Anne ve kızı birlikte yayaya saldırdı. Bu sırada yayanın kardeşi geçiyormuş. O da kavgaya karşıtı. Kardeşi kafasından yaralandı. Yaralı kendilerini darbeden anne ve kızından şikayetçi oldu." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)