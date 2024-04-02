İstanbul'da husumetliler arasında tartışma: Pompalı tüfeklerle çatıştılar Henüz bilinmeyen bir nedenle aralarında husumet olan taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönerken, olay sırasında 1 kişi ağır yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri 6 kişiyi gözaltına aldı.

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DHA

İstanbul'da husumetliler arasında çıkan çatışma kanlı bitti...

Sultangazi ilçesinde cumartesi günü saat 19.00 sıralarında aralarında daha önce husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşünce taraflardan biri, İnan Sağlam'a (32) tabancayla ateş açmaya başladı.

Pompalı tüfeklerle çatıştılar

Bunun üzerine Sağlam'ın yakınları da araçlarından çıkardığı pompalı tüfek ve tabancayla karşı tarafa ateş etmeye başlayınca taraflar arasında çatışma çıktı.

Bir süre devam eden çatışma, ilk ateş eden tarafın olay yerinden ayrılmasıyla son buldu.

Hastaneye kaldırıldı

Olayda yaralanan tek kişi olan İnan Sağlam, yakınlarının yardımıyla hastaneye götürüldü. Sağlam'ın yakınlarından biri ise eline geçen tabure ile husumetlilerinin olay yerinde bıraktığı otomobile saldırdı.

Vatandaşları ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

6 kişi gözaltına alındı

Olay yerine gelen ekipler, çevrede emniyet şeridi çekerek yaptıkları incelemelerin ardından 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Hastaneye kaldırılan İnan Sağlam'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

O anlar kamerada

Yaşanan çatışa anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)