Dört yıl önce internetten üzerinden aldığı ürünü kapıda iade eden kadın, geçtiğimiz aylarda aynı firma tarafından 120 lira borcu olduğu gerekçesiyle mağdur edildi.

İstanbul Beylikdüzü'nde yaşayan Bahtişen Şen, 2018 yılında kapıda iade ettiği bir siparişi yüzünden hayatının şokunu yaşadı.

Yıllar sonra bir hukuk bürosu tarafından 120 liralık borç için defalarca aranan kadın, avukat yardımıyla e-Devlet üzerinden kontrol yaptı.

İcra dosyasıyla karşılaştı

İHA'nın haberine göre; kontrol sonucunca hakkında icra dosyası açıldığını öğrenen kadın, Büyükçekmece Adliyesi’ne giderek şikayetçi oldu.

İstanbul'da iade ettiği sipariş yüzünden icralık oldu ViDEO

"Yüzlerce kişiyi mağdur etmişler"

Olayla ilgili konuşan kadın, şunları söyledi:

"Bir şirketten bana mesaj geldi. ‘Bir ürün almışsınız ve icraya verileceksiniz’ diyordu. Ben de şirketi aradım ve bana ‘2018 yılında internetten bir ürün almışsınız ve iade etmişsiniz. Onun parasını istiyoruz’ dediler. Ben de ne olduğunu hatırlayamadım. Ben de CİMER’e şikayet ettim. İnternette olayla ilgili o kadar çok şikayet var ki düşünün çok fazla mağdur vardı. Birkaç kez daha bana mesaj geldi. Ben de onlara ‘Beni ararsanız sizi şikayet edeceğim, benim hiçbir borcum yok’ dedim.

"Almadığım ürünün parasını istiyorlar"

Almadığım ürünün parasını istiyorlar. Eşim bana ‘Uğraşma bunlarla şikayetçi olma’ dedi. Orada hata ettim ve şikayetçi olmadım. Ancak bu konuyla ilgili pek çok şikayetin sonucunda takipsizlik kararı verilmiş. Ben sonuna kadar gideceğim. Şimdi adliyeye geldim ve dilekçe vereceğim. Başkaları da mağdur olmasın."