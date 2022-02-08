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    İstanbul'da İBB’nin köprü inşaatı yarıda kaldı

    2021 yılında yapımına başlanan Göçbeyli Köyü Köprüsü, sağanak yağış nedeniyle yarım kalırken, meyve ve sebzelerin bulunduğu seralar su altında kaldı.
    • İHA
    • 08.02.2022 - 15:52
    • Güncelleme : 08.02.2022 - 16:11
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    İstanbul'da İBB’nin köprü inşaatı yarıda kaldı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan turuncu uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan sağanak yağmur yağışı, Pendik Göçbeyli'de hasar bıraktı.

    GÖÇBEYLİ KÖPRÜ İNŞAATI YARIM KALDI

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021 yılında yapımına başlanan Göçbeyli Köyü Köprüsü inşaatı yarım kalırken, inşaat nedeniyle dere yatağı küçültüldü.

    Bugün etkili olan sağanak yağışın da etkisiyle dere taştı. Derenin taşması nedeniyle çevredeki seralar sular altında kaldı.

    SERALAR SU ALTINDA KALDI

    Seralardaki meyve ve sebzeler, Göçbeyli köyü deresinden taşan sular nedeniyle büyük zarar gördü. Onlarca seranın sular altında kalmasıyla mağdur olan sera sakinleri, köprü inşaatından ve dere yatağının küçültülmesinden dolayı derenin taştığını iddia ederek tepkilerini dile getirdi.

    İstanbul da İBB’nin köprü inşaatı yarıda kaldı #1

    "HER ŞEY MEYDANDA, ZARARIMIZ BÜYÜK"

    Kamil Vaiz,"Şu anda anlatmaya gerek yok her şey meydanda. Zararımız büyük. Kar yağışından dolayı da zarar çektik. Dereler taştı. Dereden de zarar çektik. Seralar sular altında kaldı. Bütün seralarım kıvırcık, lahana, pırasa doluydu. Bütün mahsul su altında sel altında kaldı. Aşırı zarar var. Köprünün sıkıntısından kaynaklı tarım alanlarımız su altında kaldı." dedi.

    "SERADAN MALLARI KURTARMAYA ÇALIŞIYORUM"

    Ali İhsan Örür ise,"Köyümüze yapılan tali yolun iyi hesaplanamamasından dolayı kaynaklanıyor. Yapılan köprü suyun debisini karşılayamadı. Köprünün de uzun zamandan tamamlanamamasından dolayı bu sorunları yaşadık. Vatandaş burada mağdur. Onlardan biri de benim. Pazarı bıraktım geldim seradan malları kurtarmaya çalışıyorum. Yetkililerden yardım bekliyorum." dedi.

    İstanbul da İBB’nin köprü inşaatı yarıda kaldı #2

    İstanbul da İBB’nin köprü inşaatı yarıda kaldı #3


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