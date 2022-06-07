İstanbul'da İETT işçisi tamir ettiği otobüsün altında kaldı

İstanbul'da İETT işçisi tamir ettiği otobüsün altında kaldı

Beykoz'da arızalanan İETT otobüsünü tamir etmek için gelen teknik personel, aracın altında kalarak yaşamını yitirdi.

İstanbul'un Beykoz ilçesinde kan donduran acı bir olay yaşandı.

Paşabahçe Mahallesi Barbaros Caddesi’nde, Beykoz-Kadıköy seferini yapan 15F hatlı İETT otobüsü, Burunbahçe Durağı’nda arıza yaptı.

Otobüsün altında kaldı

Arızayı tamir etmek için gelen 7/24 Yol Yardım Aracı ekibinden Erdoğan Bulut (45), arızayı gidermek için çalıştığı sırada aracın altında kalarak sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastanede hayatını kaybetti

İHA'nın haberine göre sıkıştığı yerden çıkarılan Bulut, sağlık görevlilerince kaldırıldığı Beykoz Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.



