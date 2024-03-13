İstanbul'da İETT otobüsü ile çarpışan araçta 3 kişi yaralandı Kontrolsüz şekilde caddeye girmek isteyen sürücüye çarpmamak için karşı şeride geçen araç, içerisinde yolcu olan İETT otobüsü ile çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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DHA

İstanbul'da ölümün eşiğinden dönülen bir trafik kazası yaşandı.

Sancaktepe ilçesinde 13.00 sıralarında Yiğit Çevik yönetimindeki otomobil caddede ilerlediği sırada bir cip sürücüsü de ara sokaktan caddeye girmeye çalıştı.

Cipi gören otomobil sürücüsü, kaçmaya çalışırken karşı şeride geçti.

Otobüs ile çarpıştı

Otomobil, karşı yönden gelen Menderes Karataş yönetimindeki içinde yaklaşık 15 yolcu bulunan İETT otobüsüyle çarpıştı.

2 kişi araçta sıkıştı

Kazada otomobil sürücüsü Yiğit Çevik hafif şekilde yaralanırken, 2 kişi araçta sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralı 2 yolcuya ilk müdahaleyi çevredeki esnaflar yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

O anlar kamerada

3 aracın karıştığı trafik kazası çevrede bulunan işletmelerin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

"Sağına soluna bakmadan atladı önüme"

Kaza yapan otomobil sürücüsü Yiğit Çevik, "Buradan aradan çıktı. Ben caddeden geliyordum. Önüme atladı sağına soluna bakmadan. Ben de ona vurmamak için karşı şeride geçtim. Kaçtı sonra. 2 kişi yaralı burada. Onların vebaline girdi." dedi.

"Burada genelde çok kaza oluyor"

Cadde üzerinde esnaflık yapan bir kişi ise, "Hız limitine uyulmuyor. Normalde buranın hız limiti 20-30. Ama 60-70 ile gidiyor arkadaşlar. O yüzden caddede gidenler sokaktan çıkanları görmüyor. Burada genelde çok kaza oluyor." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)