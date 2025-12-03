Abone ol: Google News

İstanbul'da İETT otobüsü kaza yaptı

Üsküdar'da otomobil ile çarpışan İETT otobüsü, 5 katlı binanın girişindeki börekçiye girdi. Şoför dahil yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yayınlama Tarihi: 03.12.2025 12:28
  • İstanbul Üsküdar'da İETT otobüsü, bir otomobille çarpışarak börekçiye girdi.
  • Otobüs şoförü dahil toplam 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
  • Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Üsküdar'da otomobil ile çarpışan İETT otobüsü, börekçiye girdi... 

 Cumhuriyet Mahallesi Karlıdere Caddesi'nde otomobil ile çarpışan İETT otobüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine 5 katlı binanın girişindeki börekçiye çarptı. 

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri, kazada yaralanan otobüs şoförü ve 3 kişiyi ilk müdahalelerinin ardından hastaneye götürdü.

Kaza sırasında börekçide müşterilerin olduğu öğrenilirken ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor. 

