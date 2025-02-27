AA
İstanbul'da son zamanlarda metrobüs ve otobüslerde yangın çıkmaya başladı.
Öyle ki bu yangınlar, peşe peşe yaşanır hale geldi.
Sık sık metrobüslerde çıkan yangına bugün Başakşehir'de bir İETT otobüsü eklendi.
Bahçeşehir'de seyir halindeki İETT otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ
Şoförün durumu fark etmesi üzerine yolcular tahliye edildi.
YOL ÇİFT YÖNLÜ KAPATILDI
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemi alan polis ekipleri, yolu çift yönlü ulaşıma kapattı.
YANGIN, EKİPLERİN MÜDAHALESİ SONUCU SÖNDÜRÜLDÜ
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası otobüs kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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