Kliması çalışmadığı iddia edilen İETT otobüsünde sıcaktan bunalan bazı yolcular, kapının kapanmasını engelleyip kapı açık bir şekilde yolculuk yaptı.

İstnabul'daki bir İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), otobüsünde korku dolu anlar yaşandı.

Bakırköy D-100 Karayolu'nun Aksaray istikametinde ilerleyen ve Yeşilköy-Taksim seferini yapan 72T hatlı otobüsün yolcuları, sıcaktan bunaldıkları için şoförden klimayı açmasını istedi.

İddiaya göre, şoför klimanın arızalı olduğu çalıştıramadığını söyledi. Bunun üzerine otobüsteki yolculardan bazıları, durakta yolcu indirmek için açılan orta kapıyı tutarak kapanmasını engelledi.

Kapı açık yolculuk yaptılar

DHA'nın haberine göre; otobüs şoförü ise kapı açık şekilde yoluna devam etti. Otobüsün açık kapısı önündeki yolcuların tehlikeye aldırmadan yolculuk yaptığı o anlar, yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul'da İETT otobüsünün kapısı açık bir şekilde yolculuk yaptılar VİDEO



"Kavga çıkmasın diye çareyi kapıyı açmakta bulduk"

Serinlemek için otobüsün kapısını açtıklarını söyleyen Ömer Faruk Parlak, "Dün akşam, 19.30 sıralarında Yeşilköy'den dönerken 72T hatlı İETT otobüsüne binmiştik. Otobüste çocuklarda vardı. Şoför beye 'klimayı açar mısınız' dedik. Klima çalışmadığı için yolcular sinirlenmeye başladı.

Bizde kavga çıkmasın, tartışmayı keselim diye çareyi kapıyı açmakta bulduk. Kapının kapanmaması için ben tuttum. hem serinlemek için, hem de yıllardır alışkın olduğum için bir sıkıntı olmadı.

Zaten fazla bir durak gitmemiştik. Şoför bey yoluna devam etti ama Büyük ihtimal anlamadı kapının açık olduğunu. Bizde bu şekilde devam ettik." dedi.













