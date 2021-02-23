Esenyurt'ya sokak üzerine park ettikleri araçlarına kazayla sürttüğü ileri sürülen İETT sürücüsünün önünü kesen 4-5 kişilik grup, iki İETT otobüsüne tekmeli yumruklu saldırı gerçekleştirdi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Kıraç İstiklal Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde, sokak üzerine park ettikleri araçlarına kazayla sürttüğü ileri sürülen İETT sürücüsünün önünü 4-5 kişi bir grup kesti.

OTOBÜSLERE SALDIRDILAR

Yaşanan tartışmanın ardından grup, kazayla sürttüğü belirtilen ve arkasından gelen 2 İETT otobüsüne tekmeli yumruklu saldırı gerçekleştirdi.

İstanbul'da İETT otobüsünün yolunu kesip saldırdılar VİDEO

O ANLARI KAYDETTİ

Saldırganlar, arkadaşları tarafından bir araca bindirilerek olay yerinden uzaklaştırılırken, saldırıya uğrayan şoför, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.