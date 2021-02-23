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- İstanbul'da İETT otobüsünün yolunu kesip saldırdılar
İstanbul'da İETT otobüsünün yolunu kesip saldırdılar
Esenyurt'ya sokak üzerine park ettikleri araçlarına kazayla sürttüğü ileri sürülen İETT sürücüsünün önünü kesen 4-5 kişilik grup, iki İETT otobüsüne tekmeli yumruklu saldırı gerçekleştirdi.
- DHA
- 23.02.2021 - 12:05
- Güncelleme : 23.02.2021 - 12:15
İstanbul'un Esenyurt ilçesi Kıraç İstiklal Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde, sokak üzerine park ettikleri araçlarına kazayla sürttüğü ileri sürülen İETT sürücüsünün önünü 4-5 kişi bir grup kesti.
OTOBÜSLERE SALDIRDILAR
Yaşanan tartışmanın ardından grup, kazayla sürttüğü belirtilen ve arkasından gelen 2 İETT otobüsüne tekmeli yumruklu saldırı gerçekleştirdi.
İstanbul'da İETT otobüsünün yolunu kesip saldırdılar VİDEO
O ANLARI KAYDETTİ
Saldırganlar, arkadaşları tarafından bir araca bindirilerek olay yerinden uzaklaştırılırken, saldırıya uğrayan şoför, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.