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    İstanbul'da İETT otobüsünün yolunu kesip saldırdılar

    Esenyurt'ya sokak üzerine park ettikleri araçlarına kazayla sürttüğü ileri sürülen İETT sürücüsünün önünü kesen 4-5 kişilik grup, iki İETT otobüsüne tekmeli yumruklu saldırı gerçekleştirdi.
    • DHA
    • 23.02.2021 - 12:05
    • Güncelleme : 23.02.2021 - 12:15
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    İstanbul'da İETT otobüsünün yolunu kesip saldırdılar

    İstanbul'un Esenyurt ilçesi Kıraç İstiklal Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde, sokak üzerine park ettikleri araçlarına kazayla sürttüğü ileri sürülen İETT sürücüsünün önünü 4-5 kişi bir grup kesti.

    OTOBÜSLERE SALDIRDILAR

    Yaşanan tartışmanın ardından grup, kazayla sürttüğü belirtilen ve arkasından gelen 2 İETT otobüsüne tekmeli yumruklu saldırı gerçekleştirdi.

    İstanbul'da İETT otobüsünün yolunu kesip saldırdılar VİDEO

    O ANLARI KAYDETTİ

    Saldırganlar, arkadaşları tarafından bir araca bindirilerek olay yerinden uzaklaştırılırken, saldırıya uğrayan şoför, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

    İstanbul da İETT otobüsünün yolunu kesip saldırdılar #1

    İstanbul da İETT otobüsünün yolunu kesip saldırdılar #2

    İstanbul da İETT otobüsünün yolunu kesip saldırdılar #3

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