İHA
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde kaydedilen bir görüntü tepki çekti.
Bugün sabah saatlerinde 98 KM isimli Fenertepe-Sefaköy metrobüs seferini yapan İETT otobüsünde bir yolcu, yaşadığı tedirginliği gözler önüne serdi.
Hem yolcuların hem kendi canını hiçe saydı
Şoförün, telefonuyla oynayarak otobüsü sürdüğü ve olası bir kazaya davetiye çıkardığı görüldü.
Hem kendi canını hem yolcuların canını hiçe sayan şoför, şeritten çıksa bile telefonu bırakmadı.
O anlar kaydedildi
Yaşanan o anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından eleştiriler de art arda geldi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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