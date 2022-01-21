Sultanbeyli’de maddi hasarlı kaza sonrası, Panelvan minibüs sürücüsü ile yanındaki 4 saldırgan şahıs İETT şoförünü herkesin gözü önünde tekme ve yumruklarla darbetti.

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesi Hamidiye mahallesinde, 11 ÜS hattı ile Üsküdar- Sultanbeyli seferini gerçekleştiren İETT şoförü Sezgin Kayır, Sultanbeyli’de durakta yolcularını indirip hareket ettiği sırada panelvan minibüs sürücüsü soldan otobüsün önüne kırdı.

İETT otobüsü sol tarafa geçmeye çalışsa da minibüsün aynası kırıldı.

İstanbul'da İETT şoförüne saldırı VİDEO



TEKME TOKAT DÖVDÜLER

İETT şoförü Kayır, araçtan inerek 4 durak sonraki peronlara geçip kaza raporunun tutulmasını istedi.

Kazaya sinirlenen panelvan minibüs şoförü ile yanındaki 4 kişi İETT şoförüne tekme, tokat atarak, saldırdı.

Aldığı yumruk darbeleri ile yere yığılan otobüs şoförünün yardımına yolcular yetişti. Otobüs şoförüne saldırıyı gerçekleştiren şahıslar hızla olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralı otobüs şoförünü Hastaneye kaldırdı.





BURNU KIRILAN ŞOFÖR DARP RAPORU ALDI

Hastaneye kaldırılan şoföre 10 gün iş göremez raporu verildi. Hastanede burnunun kırıldığı tespit edilen İETT şoförü Kayır, darp raporu alarak saldırıyı gerçekleştiren panelvan minibüs sürücüsüyle yanındaki 4 kişiden şikayetçi oldu.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan dehşet dolu dakikalar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.





"ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM"

Sultanbeyli’de 5 kişi tarafından saldırıya uğrayan İETT şoförü Sezgin Kayır, “Sultanbeyli’de sanayi durağında yolcumu indirdim. Sanayi durağından aşağı inerken solumdan gelen araba önüme kırdı. Ben vurmamak için sola attım kendimi onun aynasına dokundum. Kaza raporu tutmak için peronlara davet ettim. Onlarda gelmek yerine bana hakaret ederek dövdüler, gözlerimi açtığımda Hastanede buldum kendimi. Hastanede darp raporu aldım. Burnum kırıldı. Karakola giderek şikayetçi olacağım” dedi.



