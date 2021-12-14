Esenler'den Eminönü'ne sefer yapan 33TE numaralı İETT otobüsündeki arızanın ardından yolcular, O-3 otoyolunda inerek bekleyişe geçti.

İstanbul'da yaşanan İETT arızalarına her gün bir yenisi daha ekleniyor.

Soğuk havaların gelmesiyle birlikte vatandaşların zor yolculukları, İETT araçlarının da bozulmasının ardından çileye dönüşüyor.

Sabahın erken saatlerinde Esenler'den Eminönü'ne sefer yapan 33TE hattında yaşanan arıza, vatandaşları mağdur etti.

OTOYOL KENARINDA BEKLEDİLER

Meydana gelen yaşanan arıza sonrası İstanbullular O-3 otoyolunda inerek beklemek zorunda kaldı.

İstanbul'da İETT yolcuları, sabah karanlığında yolda kaldı VİDEO



BEKLEME ANLARI KAMERADA

Yeni yağmur yağdığı görülen yollarda yolcuların bekleyişe geçtiği anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.