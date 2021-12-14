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    İstanbul'da İETT yolcuları, sabah karanlığında yolda kaldı

    Esenler'den Eminönü'ne sefer yapan 33TE numaralı İETT otobüsündeki arızanın ardından yolcular, O-3 otoyolunda inerek bekleyişe geçti.
    • Haber Merkezi
    • 14.12.2021 - 09:38
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    İstanbul'da İETT yolcuları, sabah karanlığında yolda kaldı

    İstanbul'da yaşanan İETT arızalarına her gün bir yenisi daha ekleniyor.

    Soğuk havaların gelmesiyle birlikte vatandaşların zor yolculukları, İETT araçlarının da bozulmasının ardından çileye dönüşüyor.

    Sabahın erken saatlerinde Esenler'den Eminönü'ne sefer yapan 33TE hattında yaşanan arıza, vatandaşları mağdur etti.

    OTOYOL KENARINDA BEKLEDİLER

    Meydana gelen yaşanan arıza sonrası İstanbullular O-3 otoyolunda inerek beklemek zorunda kaldı.

    İstanbul'da İETT yolcuları, sabah karanlığında yolda kaldı VİDEO

    BEKLEME ANLARI KAMERADA

    Yeni yağmur yağdığı görülen yollarda yolcuların bekleyişe geçtiği anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    İstanbul da İETT yolcuları, sabah karanlığında yolda kaldı #1

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