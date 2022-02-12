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    İstanbul'da iki gurubun kavgasında bir kişi bıçaklandı

    Beyoğlu'nda eğlence mekanı çıkışı iki grup arasında sokakta çıkan kavgada bir kişi bıçaklandı. Yaralı, araya girenlerin yardımıyla grup içerisinden çıkarılarak hastaneye götürüldü.
    • DHA
    • 12.02.2022 - 11:02
    • Güncelleme : 12.02.2022 - 11:15
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    İstanbul'da iki gurubun kavgasında bir kişi bıçaklandı

    İstanbul Beyoğlu'nda dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda bir eğlence mekanından çıkan, içinde kadınların da olduğu iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine saldırdı. Sokak ortasında devam eden kavgada karşı grubun arasında kalan bir kişi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı.

    EĞLENCE KANLI BİTTİ

    7-8 kişinin içinde yerde kalan yaralı, araya girenler tarafından kurtarıldı.

    Yaralı, arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılırken diğer grup üyeleri de olay yerinden hızla uzaklaştı.

    İstanbul'da iki gurubun kavgasında bir kişi bıçaklandı VİDEO

    SOKAKTA YAŞANAN KAVGA KAMERADA

    Yaşanan kavga cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, otomobildeki kişilere sokaktaki gurubun saldırdığı, otomobilden inenlerin de karşılık vermesiyle iki grup arasında kavga yaşandığı görülüyor.

    Aldığı darbelerle yere düşen ve bıçaklanan kişinin, hastaneye götürülmek üzere karşı grubun arasından çıkarıldığı kameraya yansıyor.

    İstanbul da iki gurubun kavgasında bir kişi bıçaklandı #1

    İstanbul da iki gurubun kavgasında bir kişi bıçaklandı #2

    İstanbul da iki gurubun kavgasında bir kişi bıçaklandı #3


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