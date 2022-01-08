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    İstanbul'da iki İETT otobüsü çarpıştı

    Fatih'te iki İETT otobüsünün çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre aksadı.
    • DHA
    • 08.01.2022 - 08:39
    • Güncelleme : 08.01.2022 - 09:48
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    İstanbul'da iki İETT otobüsü çarpıştı

    İstanbul’un Fatih ilçesinde aynı yönde giden iki İETT otobüsünden birinin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde giden İETT otobüsüne çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle öndeki İETT otobüsü savrulurken, diğer İETT otobüsü ise Atatürk Bulvarı'nda refüje çarparak durabildi.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    8 YOLCU YARALANDI

    Kazada otobüslerde bulunan 8 yolcu çeşitli yerlerinden yaralandı.

    Sağlık ekipleri yaralıları ambulansa alarak tedavi etti. Bazı yaralılar tedavi için yakındaki hastanelere götürüldü. Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre aksadı.

    Ekiplerin kazaya karışan araçları kaldırma çalışmaları başladı.

    İstanbul'da iki İETT otobüsü çarpıştı VİDEO

    İstanbul da iki İETT otobüsü çarpıştı #1

    İstanbul da iki İETT otobüsü çarpıştı #2

    İstanbul da iki İETT otobüsü çarpıştı #3

    İstanbul da iki İETT otobüsü çarpıştı #4

    İstanbul da iki İETT otobüsü çarpıştı #5


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