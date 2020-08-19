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    İstanbul'da iki ilçede nişan atma kavgası: 1 ölü, 5 yaralı

    Esenyurt'ta iki aile arasında başlayan silahlı 'nişan atma' kavgası, kız tarafının yaşadığı Küçükçekmece’de devam etti.
    • İHA
    • 19.08.2020 - 09:05
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    İstanbul'da iki ilçede nişan atma kavgası: 1 ölü, 5 yaralı

    İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Ferah Sokak'ta, aralarında daha önceden kız alma verme konusunda husumet olan yabancı uyruklu iki aile, kız evinin önünde kavga etmeye başladı.

    2 KİŞİ SİLAHLA YARALANDI

    Kavga sırasında silahlar ateşlenirken, olayda kızın ailesinden 2 kişi yaralandı. Saldırgan şahıs olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

    İstanbul'da iki ilçede nişan atma kavgası: 1 ölü, 5 yaralı

    1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Yaralılar ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, polis ise kalabalığı dağıttı. Olaya ilişkin bir kişi gözaltına alınırken, polis ekipleri ise saldırgan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

    İstanbul da iki ilçede nişan atma kavgası: 1 ölü, 5 yaralı #1

    KAVGA KÜÇÜKÇEKMECE'DE DEVAM ETTİ

    Esenyurt’ta silahlı kavgaya dönüşen ‘nişan atma’ olayı, Küçükçekmece’de devam etti.

    Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, henüz plakası alınamayan bir otomobille kız ailesinin yaşadığı Kanarya Mahalesi Pelikan Sokağı'na gelerek ateş etmeye başladı.

    İstanbul da iki ilçede nişan atma kavgası: 1 ölü, 5 yaralı #2

    1 ÖLÜ, 3 YARALI

    Açılan ateş sonucu 1’i kız tarafından, 1’i sokaktaki bir iş yerinde çalışan, 2’si yoldan geçen olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 1’i ağır halde hastaneye kaldırılırken, bir kişinin ise 14 yaşında bir çocuk olduğu öğrenildi.

    Olayı gerçekleştiren saldırganlar ise geldikleri araçla hızla uzaklaştılar. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve özel harekat destekli polis sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye kaldırıldı

    Durumu ağır olarak hastaneye kaldırılan yaralılardan Ahmet E.’nin (24), hayatını kaybettiği öğrenildi.

    İstanbul da iki ilçede nişan atma kavgası: 1 ölü, 5 yaralı #3

    POLİS İNCELEME YAPTI

    Polis ekipleri ise sokağı güvenlik şeridi ile tamamen kapatarak, delil ve kamera incelemesi yaptı. Yapılan incelemede yaklaşık 30 tane boş kovanın olduğu görüldü.

    İstanbul da iki ilçede nişan atma kavgası: 1 ölü, 5 yaralı #4

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