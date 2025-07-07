İstanbul'da iki motosikletlinin kafa kafaya çarpıştığı anlar kamerada Ümraniye'de, motosikletli bir kişi yola çıktığı sırada karşı yönden gelen motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Kazada bir kişi yaralanırken o anlar çevredeki bir vatandaş tarafından kaydedildi.