İstanbul'da iki motosikletlinin kafa kafaya çarpıştığı anlar kamerada

İstanbul Ümraniye Esenkent Mahallesi Nato Yolu Caddesi'nde, dün akşam 22.00 sıralarında bir kaza meydana geldi.
Yola girmek için kenarda bekleyen motosiklet sürücüsü, hareket ettiği sırada başka bir motosikletle kafa kafaya çarpıştı.
1 KİŞİ YARALANDI
Çarpışmanın etkisiyle kaldırıma savrulan sürücü yaralandı.
Kazaya karışan diğer motosiklet sürücüsü ise olay yerine ekiplerin gelmesini beklemeden hızla uzaklaştı.
KAÇAN SÜRÜCÜYÜ YAKALAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Kazada yaralanan sürücü ise ilk müdahale yapıldıktan sonra sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Polis, kaçan motosiklet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
O ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ
Kazayı çevredeki bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün yola girdiği sırada başka bir motosikletle kafa kafaya çarpıştığı, yola girmek isteyen sürücünün savrularak yere düştüğü görüldü.
Kazaya karışan diğer sürücünün de olay yerinden hızla uzaklaştığı anlar görüntülerde yer aldı.