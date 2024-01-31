İstanbul'da iki otobüsün çarpıştığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda iki otobüsün çarpıştığı kaza anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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AA & Ensonhaber

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda perondan çıkmak üzere geri manevra yapan otobüs, otogar içerisinde Muş'a gitmek üzere seyir halinde olan otobüsle çarpıştı.

Kaza nedeniyle geri manevra yapan otobüste bulunan muavin hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaşananlar kamerada

Otogarda meydana gelen kaza anı otobüsün güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde geri manevra yapan otobüse otogar içinde seyir halindeki diğer otobüsün çarpması ve yolcuların savrulduğu anlar yer alıyor.