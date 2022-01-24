İstanbul’da iki rahimli kadın, ayrı rahimlerden iki bebek dünyaya getirdi

Defalarca düşük yapan ve 6 yıl bebek sahibi olabilmek için mücadele veren Elif Kaş, iki ayrı rahminden iki bebek dünyaya getirdi.

İstanbul’a 2015 yılında dünyaevine giren Elif(30) ve Emre Kaş (31) çifti, 6 yıl içinde 3 kez aşılama 2 kez de tüp bebek tedavisi gördü.

Bebek sahibi olabilme arzusundan vazgeçmeyen genç çift, Elif Kaş’ın rahminin doğuştan çift boynuzlu (bikornuat uterus) olduğunu öğrendi.

Tek embriyo transfer edilmesine rağmen Elif Kaş’ın iki rahminde de ayrı gebelik oluştu. Bebeklerden biri tüp bebek tedavisi sonucu oluşmuşken, diğer rahimde gelişen bebeğin aynı zamanlamayla doğal yollarla oluştuğu belirtildi.

“MUCİZELER ÇOK ŞÜKÜR KUCAĞIMIZDA”

İkiz bebekleri olacaklarını öğrenen çift, hem korkuyu hem de mutluluğu aynı anda yaşadı. Yakın takip gerektiren zorlu gebelik sürecinin ardından Elif-Emre Kaş çifti, mucize olayın kahramanı ikizleri Muhammed Tuğra ve Lale Hüma’yı, 6 ay önce sağlıklı bir şekilde kucaklarına aldı. Anne Elif Kaş, duygularını “Mucizeler çok şükür kucağımızda.” sözleriyle ifade etti.

“1 BEKLERKEN 2 BEBEĞİMİZ OLDU”

Hamile olduğunu öğrendiğinde hem mutlu olduğunu hem de çok heyecanlandığını söyleyen anne Elif Kaş, “Bir beklerken iki bebek gördük. Daha önce çift rahim görmüşlerdi, şekil bozukluğu olarak görmüşlerdi ama kesin bir sonuç söylenmemişti. Hamile kaldıktan sonra çift rahim olduğu daha net anlaşıldı. Biri sağda biri solda ayrı ayrı tutunmuşlardı. Kimse beklemiyordu çok şükür sağ salim kucağımıza aldık.” ifadelerini kullandı.

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“MUCİZELER OLUYOR”

Kaş, açıklamalarını şu ifadeler ile sürdürdü:

“Diğer düşüklerim olduktan sonra bu hamileliğimde çok korkmuştum. Her kontrole gittiğimde acaba yaşıyorlar mı? Kalpleri durmuş mu? Biri duruyor, biri düşmüş mü? Hep bu korkuyla gittim ama hep sağlıklı gördüm yine de eve geldiğimde içime bir korku düşüyordu. Doktorum bu şekilde 9 ayın geçmeyeceğini, kendimi strese sokmamam gerektiğini, hamileliğin tadını çıkarmam gerektiğini söyledi. Ben de öyle yaptım olumsuz hiçbir şey düşünmedim. Kimse umudunu kaybetmesin dedim. Mucizeler oluyor. Çok şükür ikizlerimiz kucağımızda.





“OLMAZ DEYİP KİMSE VAZGEÇMESİN”

Ne olursa olsun çok başka bir duygu. Tarif etmesi çok zor. Onlar benim her şeyim yemeğim, suyum oldu. Kendimi onlara adadım. Yeter ki iyi ve sağlıklı olsunlar. Çok şükür Allah bize iki tane nasip etti. Allah isteyen herkese nasip etsin. Olmaz deyip kimse vazgeçmesin. Umudunu kaybedenlere yaşadıklarımı anlatıyorum. Benim de böyle bebeklerim olacağı aklıma gelmezdi. İkiz çocuklarım olsun çok istiyordum. Aklıma ikiz çocuklarım olacağı gelmezdi. Ameliyathanedeki sancımla bile hep dua ettim. Bu yolda maddi manevi çok uğraşıyorsunuz. Özellikle manevi olarak çok yıpranıyorsunuz. Bıraktım dediğiniz yerde bile belki şimdi olur diyorsunuz. Mutlu son olduktan sonra iyi ki denemişim ve vazgeçmemişim demiştir.

“KENDİMİ 2 KAT DAHA GÜÇLÜ HİSSEDİYORUM”

Kendimi 2 kat güçlü hissediyorum. Onlara bakarken bile daha cesaret alıyorum. Ben de yapabilirim, onlara daha iyi gelecek sağlayabilirim diyorum. Birine değil de ikisine birden nasıl yeterim diye düşünüyorum.”

“İLK DUYDUĞUMDA KONUŞAMADIM”

Emre Kaş, hamilelik haberini ilk öğrendiklerinde çok sevindiklerine dikkat çekerek, şu sözleri kaydetti:

“Transfer olduktan sonra eşimin gebe olduğunu öğrendik ve çok sevindik. İlk duyduğumda kilitlendim ve konuşamadım. Kontrollere gittiğimiz zaman ikiz olduğunu öğrendik ve daha çok mutlu olduk. Aynı zamanda endişeye kapıldık çünkü iki defa düşük yaşanmıştı. Erken doğum riski de bizi korkutuyordu. Bu süreçleri atlattık ve bebeklerimizi kucağımıza aldık. Birinin normal birinin tüp bebek olması da ayrı bir mucize oldu. Bana baba olunca anlarsın derlerdi. Gerçekten de öyleymiş, bu duyguyu baba olmadan anlayamazsınız. Çok farklı bir duygu ve ağır bir sorumluluk.”

ÇİFT RAHMİ OLANLARDA İKİZ GEBELİK DAHA RİSKLİ

Kaş çiftine, kişiye özel tüp bebek tedavisi uygulayan Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Lale Susan Karakış, çift rahim anomalisinde ikiz gebeliklerin riskli olduğuna dikkat çekerek şu açıklamaları yaptı:

“Çift rahmi olan hastalarda kısırlık büyük bir problem olmasa bile gebelik sırasında erken düşük oranları ve erken doğum oranları daha fazla oluyor. İkiz gebelik de bu risklerin görülme olasılığını artırıyor. Bu nedenle tek embriyo transferi ile ilerledik ancak yaptığımız transfer sonrası elde ettiğimiz gebelik muayenesinde tek kese beklerken iki kese olduğunu gördük. Gebelik elde ettiğimiz için sevindik ancak korktuğumuz da başımıza geldi. Hem düşük hem de erken doğum riski olduğu için yakın takip yaptık. Şansımız yaver gitti ve sağlıklı ikizlerimize kavuştuk.”

Birçok kadının farkında bile olmadığı, hiçbir belirti göstermeyen bazı doğumsal anomalilere sahip olduğunu hatırlatan Op. Dr. Karakış, “Bu durum kısırlık olmayan kişilerde yüzde 5 oranında görülüyor, kısırlık problemi olan çiftlerde ise görülme olasılığı yüzde 8. Rahim anomalisi tek başına kısırlık için bir risk faktörü değil. Daha çok gebelik komplikasyonları; erken doğum, doğum sonrası kanama, düşük gibi riskleri artırıyor.” dedi.