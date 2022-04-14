İstanbul'da iki şahıs, yaraladıkları kişiyi geri dönüp öldürdü

İstanbul Avcılar'da Hürkan Özkan'ı sokak ortasında silahla yaralayıp, kaçan motosikletli iki kişi, olay yerine geri dönüp öldürdü.

Akşam saatlerinde İstanbul'un Avcılar ilçesi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, motosikletle gelen kimliği belirsiz iki kişi, sokak ortasında Hürkan Özkan'a silahla ateş etti.

Silahla yaraladıkları kişiyi geri dönüp öldürdüler

Özkan yaralanıp yere yığılırken, şüpheliler kaçtı. Bir süre sonra motosikletle olay yerine dönen şüpheliler, Özkan'a tekrar ateş edip, hızla uzaklaştılar.

DHA'nın haberine göre, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Özkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Özkan'ın cansız bedeni savcılık talimatıyla çevrede bulunan bir hastanenin morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

25 adet suç kaydı ortaya çıktı

Öte yandan, Hürkan Özkan'ın 25 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.













