Tuzla'da duramayan tren, istasyonda bekleyen trene arkadan çarptı

Tuzla'da duramayan tren, istasyonda bekleyen başka bir trene arkadan çarptı. Olay yerinde çalışmalar sürerken seferlerde aksama yaşanıyor.

İstanbul Tuzla'da bu sabah yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı.

Adapazarı - Pendik seferini yapan ADA treni duramayarak, Tuzla Tersane İstasyonunda bekleyen Söğütlüçeşme-Konya seferini yapan YHT’ye düşük hızda çarptı.

Kaza nedeniyle olay yerine sevk edilen ekipler çalışmalarını sürdürürken, seferlerde aksama yaşanıyor.

TRENLER HIZLARINI DÜŞÜRDÜ, FACİANIN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Öte yandan trenlerin hızlarını mümkün olduğunca düşürmesi, büyük bir facianın önüne geçilmesine neden oldu.

Kazanın sinyalizasyon hatası nedeniyle gerçekleştiği de gelen bilgiler arasında.

Tuzla'da iki tren kafa kafaya geldi

"SEFERLER KISA SÜREDE BAŞLAYACAKTIR"

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Adapazarı –Pendik seferini yapan ADA treni Tuzla tersane istasyonunda beklemekte olan Söğütlüçeşme-Konya seferini yapan YHT’ye duramayarak düşük hızda tampon temasında bulundu. Seferler kısa sürede başlayacaktır" denildi.



