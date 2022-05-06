İstanbul'da ilkokulda cinsel istismar davasında, öğretmene 269 yıl hapis istemi

Üçüncü sınıf öğretmeni olan M.B. hakkında, 9 yaşındaki 13 çocuğa dokunup cinsel istismarda ve kötü muamelede bulunduğu iddiaları üzerine açılan davada, 269 yıla kadar hapsi istendi.

İstanbul’da, Fatih Atik Ali İlkokulu’nda 9 yaşında olan 13 çocuğun ailesi, 50 yaşındaki Öğretmen M.B. hakkında çocuklara cinsel istismar ve kötü muamelede bulunduğu iddiasıyla şikayette bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin iddianame hazırladı. 13 öğrencinin Atik Ali İlkokulu üçüncü sınıf öğrencisi oldukları ve şüpheli M.B'nin de bu sınıfta öğretmen olduğu belirtildi.

“Annene sana dokunduğumu söylersen seni döverim”

DHA’nın haberine göre; hazırlanan iddianamede, şüphelinin bir öğrencisinin farklı zamanlarda ve birden fazla kez, vücudunun çeşitli yerlerine dokunduğu, dizlerine oturttuğu ve "Annene sana dokunduğumu söylersen seni döverim." diyerek tehditte bulunduğundan bahsedildi.

Ayrıca öğretmenin bazı öğrencilerine sarılarak, dokunarak cinsel istismarda bulunduğu ileri sürüldü.

“Babanıza söylerseniz sizi keserim”

Bazı öğrencilerine de çöpünü attırıp suyunu aldırarak kötü muamelede bulunduğu belirtilen şüpheli öğretmenin aynı zamanda bazı çocukların kulağını çektiği, bağırdığı, fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığı da anlatıldı. Şüphelinin istismarda bulunduğu bir başka öğrencisini ise, "Babanıza söylerseniz sizi keserim. Sakın annenize babanıza haber vermeyin, sizi öldürürüm." diyerek tehdit ettiği de iddianamede yer aldı.

Bir kız öğrencinin kendi el yazısıyla uğradığı istismarı ve kötü muameleyi anlattığı, diğer mağdur anlatımlarının birbirlerini doğruladığı ve mağdur çocukların ailelerine durumu anlatmalarının da sözlerinin itibar edilebilir olduğunu gösterdiği ifade edildi.

Her çocuk için ayrı ayrı cezalandırılması istendi

23 Şubat'ta tutuklanan şüpheli M.B.'nin birden fazla ve zincirleme olarak çocuğun cinsel istismarı, kötü muamele ve hakaret suçlarından her bir çocuk için ayrı ayrı olmak üzere toplam 100 yıl 4 aydan 269 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi. M.B., önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.