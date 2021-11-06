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    İstanbul'da inceleme bahanesiyle baktığı telefonları çalan hırsız kamerada

    Gittiği telefoncularda inceleme yapmak istediğini söyleyen şahıs, telefonları çalıp kaçtı. Kadıköy ve Bahçelievler'deki hırsızlıklar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 06.11.2021 - 09:35
    • Güncelleme : 06.11.2021 - 09:50
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    İstanbul'da inceleme bahanesiyle baktığı telefonları çalan hırsız kamerada

    Farklı zamanlarda İstanbul Kadıköy ve Bahçelievler ilçelerindeki telefon bayilerine giren şahıs, telefonları incelemek istediğini söyledi.

    İnceleme bahanesiyle aldığı telefonları çalıp kaçan hırsız hakkında ihbarda bulunuldu.

    Şahsın yakalamasına yönelik polis çalışma başlattı.

    KAMERADAN TESPİT EDİLDİ

    Güvenlik kamera görüntüleri incelemesi neticesinde, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüpheli şahsın A.O. olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıs, incelemeler neticesinde belirlenen ikamet adresinde yakalandı.

    İstanbul'da inceleme bahanesiyle baktığı telefonları çalan hırsız kamerada VİDEO

    İstanbul da inceleme bahanesiyle baktığı telefonları çalan hırsız kamerada #1

    ÇALINTI TELEFONLARI ALANLAR DA YAKALANDI

    Yapılan araştırmalarda şüpheli şahsın çalmış olduğu ürünleri farklı bayilere ve şahıslara nakit para karşılığında sattığı tespit edildi. Çalıntı telefonları satın alan F.Ü. ve H.A. isimli şahıslar da yakalandı.

    İstanbul da inceleme bahanesiyle baktığı telefonları çalan hırsız kamerada #2

    TUTUKLANDI

    Konu ile ilgili yakalanan F.Ü. ve H.A. isimli şüpheli şahıslar hakkında “suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi” suçundan adli işlem yapıldı.
    4 ayrı “açıktan hırsızlık” suçunu gerçekleştiren A.O. isimli şahıs, tahkikat işlemlerinin ardından 03.11.2021 tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

    HIRSIZLIK ANI KAMERADA

    Hırsızlık anları ise iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

    İstanbul da inceleme bahanesiyle baktığı telefonları çalan hırsız kamerada #3

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