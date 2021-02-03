Ataşehir İstanbul Finans Merkezi şantiyesinde çalışan işçiler arasında anlaşmazlıktan dolayı çıkan kavgada, yumruklar konuştu. Kavgada 5 inşaat işçisi yaralandı. O anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'un,Ataşehir ilçesinde bulunan Finans Merkezi şantiyesinde çalışan 2 inşaat işçisi arasındaki anlaşmazlık, büyüyerek tartışmaya döndü.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Diğer işçilerin de kavgaya karışmasıyla tekmeler, yumruklar havada uçuştu.

Meydan kavgasında inşaatta bulunan penseler kullanıldı.

İnşaatın temel bölümünde çıkan kavgada işçiler, inşaat demirleri arasında düşme tehlikesi yaşadı.

İstanbul'da inşaat işçilerinin yumruk yumruğa kavgası VİDEO

POLİS MÜDAHALE ETTİ

O anlar başka bir işçinin cep telefonu tarafından kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve acil servis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri kavgayı sonlandırırken sağlık ekipleri, yaralılara müdahale etti.

Daha sonra inşaat firması tarafından, kavgaya karışan işçilerin iş akdine son verildi.

Öte yandan polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.