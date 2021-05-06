İstanbul’da hedef aldıkları turistlere kendilerini polis olarak tanıtarak dolandıran ve toplamda 1 milyon liralık vurgun yapan 6 kişilik İranlı çete çökertildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İranlı sahte polis çetesine operasyon düzenleyerek gözaltına aldı.

10 farklı olaya karışıp toplam 1 milyon lira vurgun yapan İranlı çetenin, yabancı turistleri hedef aldıkları belirlendi.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı ev aramalarında çok sayıda polis rozeti, sahte plakalar ve sahte kimlikler ele geçirildiği öğrenildi.

Çetenin geçtiğimiz yıllarda çok sayıda olaya karıştığı ve her defasında ekipler tarafından yakalandığında sahte kimlikler ve pasaportlar gösterdiği öğrenildi.

ÖZEL EĞİTİM ALDILAR

Öte yandan çetenin, İran’da “tırnakçılık” ile ilgili özel eğitim aldığı ve İstanbul’a geldiği öğrenildi. Şahısların polis rozetlerini kullanarak, turistlere polis süsü verdikleri ve üst aramaları yaparak cüzdanlarından el çabukluğuyla saniyeler içinde para çaldıkları öğrenildi.

Çetenin, gittikleri döviz bürolarında veya otel gişelerinde tırnakçılık yapacakları zaman polise yakalanmamak için araçlarına sahte plakaları takarak gittikleri tespit edildi.



Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalanan, Jadav J. , Yasin H. , Nadir H. , Davud M. , Nergiz H. ve Sara C.’nin kaldıkları bir otelde el çabukluğuyla para çalma anları ise kameralara yansıdı.

İstanbul'da İranlı dolandırıcılık çetesi yakalandı ViDEO