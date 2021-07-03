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    İstanbul'da iş arkadaşını öldürüp, kuyuya atan zanlı tutuklandı

    Arkadaşı Hakan Çengel'i boğarak öldürdükten sonra iş yerine ait arazi kuyusuna atan Hurşit B., cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 03.07.2021 - 12:53
    • Güncelleme : 03.07.2021 - 13:05
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    İstanbul'da iş arkadaşını öldürüp, kuyuya atan zanlı tutuklandı

    İstanbul'da bir fabrikada çalışan 61 yaşındaki Hurşit B., 28 Mayıs’ta aynı iş yerinde çalıştığı 35 yaşındaki Hakan Çengel isimli arkadaşını boğarak öldürmüştü.

    Hurşit B., cesedi ise çalıştıkları firmanın Büyükçekmece ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi'nde bulunan arazi kuyusuna atmıştı.

    YAKALANINCA İTİRAF ETTİ

    Hakan Çengel’in yakınlarının kayıp başvurusu üzerine gözaltına alınan Hurşit B., cinayeti itiraf etmişti. O sırada olayla ilgisi olduğu düşünülen Kemal Ç. de yakalanmıştı.

    İstanbul da iş arkadaşını öldürüp, kuyuya atan zanlı tutuklandı #1

    TUTUKLANDI

    Hurşit B., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Kemal Ç. serbest bırakıldı.

    İstanbul da iş arkadaşını öldürüp, kuyuya atan zanlı tutuklandı #2

    CESEDİ KAMYONLA TAŞIDI

    Öte yandan Hurşit B.'nin cesedi kamyonetle taşıdığı anların kamera kayıtları ortaya çıktı.

    İstanbul'da iş arkadaşını öldürüp, kuyuya atan zanlı tutuklandı VİDEO

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