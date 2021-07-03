İstanbul'da iş arkadaşını öldürüp, kuyuya atan zanlı tutuklandı

Arkadaşı Hakan Çengel'i boğarak öldürdükten sonra iş yerine ait arazi kuyusuna atan Hurşit B., cezaevine gönderildi.

İstanbul'da bir fabrikada çalışan 61 yaşındaki Hurşit B., 28 Mayıs’ta aynı iş yerinde çalıştığı 35 yaşındaki Hakan Çengel isimli arkadaşını boğarak öldürmüştü.

Hurşit B., cesedi ise çalıştıkları firmanın Büyükçekmece ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi'nde bulunan arazi kuyusuna atmıştı.

YAKALANINCA İTİRAF ETTİ

Hakan Çengel’in yakınlarının kayıp başvurusu üzerine gözaltına alınan Hurşit B., cinayeti itiraf etmişti. O sırada olayla ilgisi olduğu düşünülen Kemal Ç. de yakalanmıştı.

TUTUKLANDI

Hurşit B., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Kemal Ç. serbest bırakıldı.

CESEDİ KAMYONLA TAŞIDI

Öte yandan Hurşit B.'nin cesedi kamyonetle taşıdığı anların kamera kayıtları ortaya çıktı.

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