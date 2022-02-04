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    İstanbul'da iş insanının 600 bin lirasını çalan tanıdık çıktı

    İki ay önce evinde kaldığı iş insanının 600 bin lirasını çaldığı öne sürülen şüpheli, polis tarafından gözaltına alınarak tutuklandı. Çalınan paranın ise 490 bin 707 lirası ele geçirildi.
    • DHA
    • 04.02.2022 - 12:48
    • Güncelleme : 04.02.2022 - 12:52
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    İstanbul'da iş insanının 600 bin lirasını çalan tanıdık çıktı

    İstanbul'un Eyüpsultan Göktürk mahallesi Kirazlıyolu sokak üzerinde evi bulunan mağdur S.K., polise başvurarak 600 bin lira nakit parasının çalındığını söyledi.

    Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan olayla ilgili başlatılan çalışmada güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızın hiç de yabancı olmadığını tespit etti.

    İŞ VERDİĞİ KİŞİ 600 BİN LİRASINI ÇALDI

    Parayı çalan kişinin, iş insanının 2 ay önce iş vererek yanında kalmasına izin verdiği  Erkan T. olduğu belirlendi.

    ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Polis yaptığı çalışmada, şüphelinin Kütahya'ya kaçtığını belirlendi. Düzenlenen operasyonla şüpheli Erkan T. (48) gözaltına alındı.

    PARANIN 490 BİN 707 LİRASI BULUNDU

    Şüpheliyle birlikte çalınan paranın 490 bin 707 lirası da ele geçirildi. Şüphelinin, daha önceden farklı suçlardan 4 kez gözaltına alındığı belirlendi.

    TUTUKLANDI

    Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli Erkan T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    İstanbul da iş insanının 600 bin lirasını çalan tanıdık çıktı #1

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