Sahte kimlik kullanan ve kendini avukat olarak tanıtarak 4 kişiyi 400 bin lira dolandıran Muhammed H., tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendisini avukat olarak tanıtan bir kişinin İran uyruklu 4 iş insanını sahte belgeyle dolandırdığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

SAHTE KİMLİK KULLANDI

Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında şüphelinin, İran uyruklu Türk vatandaşı Halis G.'nin oğluna ait bilgilerle kendisine 2017'de Mehmet G. adına kimlik çıkarttığı belirlendi.

Şüphelinin aynı isim ve soyadda Antalya'da yaşayan bir avukatın bilgilerini kullandığı da tespit edildi.

400 BİN LİRALIK VURGUN

Kendisini avukat Mehmet G. olarak tanıtan İran uyruklu Muhammet H.'nin, İranlı iş insanlarına ikamet, silah ruhsatı, çalışma izni belgelerini temin edeceğini söyleyerek belgelerin sahtesini verdiği, toplamda 4 kişiyi 400 bin lira dolandırdığı ortaya çıktı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Ekipler, şüphelinin Fatih'te bir iş insanının ofisine dolandırıcılık maksadıyla geleceğini öğrendi. Öncesinde ofiste bulunarak hazır olan polis ekipleri, şüpheliyi ofiste yakaladı.

O anlar ise kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

İstanbul'da iş insanlarını dolandıran İranlı sahte avukatın yakalanma anı

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.