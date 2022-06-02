İstanbul'da iş insanlarını plaket vereceğiz yalanıyla dolandırdılar

Aradıkları iş adamlarına kendilerini bakanlık müfettişi olarak tanıtarak, düzenleyecekleri seminerde plaket vereceklerini vadederek dolandıran 5 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da polise başvuran bir iş adamı, kendisini telefonla arayan kişiler tarafından dolandırıldığını söyleyerek şikayetçi oldu.

İş adamı poliste verdiği ifadesinde, "Beni telefonla arayarak Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişi olduklarını söylediler. Çok düzgün çalıştığımı söyleyip, düzenleyecekleri seminerde bana plaket vereceklerini vadettiler. Yalnız zor durumdaki iş adamları için de para topladıklarını bu nedenle bir miktar para göndermemi istediler. Onlara inanıp 5 bin lira gönderdim." dedi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının baş harflerini taşıyan şirket kurdular

Polisin yaptığı incelemede, şüphelilerin internet üzerinden Ankara'nın alan kodu olan 312 ile başlayan numaralar satın aldıkları, ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının baş harflerini taşıyan bir şirket kurarak banka hesap numaraları oluşturdukları tespit edildi.

Şüphelilerin, daha sonra telefonla arayarak kandırdıkları iş adamlarının 2 bin lira ila 7 bin lira arasında değişen miktarda paraları bu hesap numarasına göndermelerini sağladıkları belirlendi.

Şüphelilerin, geri dönüş yapan iş adamlarını ikna etmek için Bakanlık santral hattı izlenimi veren çağrı kaydı oluştukları ortaya çıktı.

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İki ilde eş zamanlı operasyon

Polis, şüphelilerin izini sürdüğünde dolandırıcılık çetesinin İzmir ve Manisa'da ikamet ettiğini öğrendi. Bu gelişme üzerine İzmir ve Manisa'ya giden özel bir ekip, biri kadın 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

DHA'ya göre; şüphelilerin evlerinde yapılan aramada banka dekontları, suçta kullanılan telefonlar ve bilgisayarlar ele geçirildi. İstanbul'a getirilen şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğünde sorguya alındı.

Hala plaket bekliyorlar

Şüphelilerin telefon kayıtlarından dolandırıcılık çetesinin İstanbul'da 15, Türkiye genelinde toplam 93 iş adamını dolandırdıkları öğrenildi.

Polis şikayetçi olmaları için iş adamlarını aradığında ise ilginç bir gerçek ortaya çıktı.

Dolandırılan iş adamlarının bir çoğunun dolandırıldıklarını bilmedikleri ve halen plaket bekledikleri belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.