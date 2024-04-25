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İstanbul'da iş merkezine silahlı saldırı: Ateş açıp gözden kayboldular

İstanbul'da iş merkezine silahlı saldırı: Ateş açıp gözden kayboldular Henüz bilinmeyen bir nedenle iş merkezine düzenlenen silahlı saldırı sonucunda ölen ve yaralanan olmazken, polis ekipleri şüpheli kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.