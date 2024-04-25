İstanbul'da akşam saatlerinde panik dolu anlar yaşandı.
Saldırı, dün gece saat 21.00 sıralarında Ümraniye ilçesi, Madenler Mahallesi'nde bulunan 5 katlı iş merkezinin 1'inci katına yapıldı.
Kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler, iş merkezinin kapanmasından kısa bir süre sonra iş yerine ateş açtı.
Ateş açıp kaçtılar
Açılan ateşin ardından iş merkezinin camları kırılırken saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler olay yerinden kaçtı.
Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yerine sevk edildi.
Çok sayıda kovan bulundu
Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Ekipler olay yeri incelemelerinde çok sayıda kovan bulundu.
Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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