İstanbul'da iş yeri kurşulandı! İfadesi kan dondurdu Taksim’de sokakta dolaşan alkollü 3 şahıstan biri, işyerine silahla kurşun yağdırırken, o anlar ise güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

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İHA

Cuma günü saat 06.30 sıralarında Beyoğlu Taksim Katip Mustafa Çelebi Mahallesi’nde semte gelen 3 şahıs, sokaklarda dolaşmaya başladı.

Bu sırada bir tekel bayisinden alkol alan şahıslar, sokakta görev yapan polis memurlarını görünce “Bu ne ya her yerde polis var” diyerek sinirlendi.

Sokaklarda dolaşmaya devam eden şahıslardan biri, kepengi kapalı olan bir iş yerine kurşun yağdırmaya başaldı.

İş yeri sahibi soluğu karakolda aldı

Saldırı sonrası 3 şahıs koşarak sokaktan uzaklaşırken, o anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Olayın ardından sabah saatlerine işyerine gelen sahibi, kepenkteki kurşun izlerini görünce kamera görüntülerini incelemeye aldı. Bir şahsın ateş açıp kaçtığını gören iş yeri sahibi, emniyete giderek şikayette bulundu.

Bağcılar'daki evinde enselendi

Şikayetin ardından harekete geçen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda şahısların olay günü saat 23.00 sıralarında bir tekel bayisine gelip alkol aldıkları, ardından sokaklarda dolaştıkları ve semtten ayrılırken sokaktaki iş yerine ateş açtıklarını tespit etti.

Devam eden çalışmalarda şüpheli şahıslarından birinin Hakan A. olduğu tespit edildi. Şahsın Bağcılar’daki evinde polis ekiplerince gözaltına alındı.

"Silahımı dememek istedim"

Şahıs kendisinin o gün alkollü olduğunu ve olayı gerçekleştiren şahsın Cengiz K. (26) diğer şahsın da Şahin G. olduğunu itiraf etti. Bu iki şahısta Bağcılar’daki evlerinde yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen 3 şahsın ifadesi alınarak adli işlemleri yapıldı. İşyerine ateş açan Cengiz K.‘nın ise sözlü ifadesinde, “silahımı denemek istedim” dediği öğrenildi.

Ateş açan saldırgan tutuklandı

Adliyeye sevk edilen ve toplamda 51 adet suç kaydı ortaya çıkan şahıslardan Cengiz K., “Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak” ve “mala zarar vermek” suçlarından tutuklandı. Diğer iki şahıs ise savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. Ayrıca olayda kullanılan silaha da el konuldu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)