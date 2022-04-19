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    İstanbul'da iş yeri tuvaletine gizli kamera yerleştirildi

    Ortağı olduğu şirkette tuvalete gizli kamera yerleştirerek çalışanları görüntülediği iddia edilen şahıs hakkında dava açılması isteniyor.
    • 19.04.2022 - 13:54
    • Güncelleme : 19.04.2022 - 14:18
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    İstanbul'da iş yeri tuvaletine gizli kamera yerleştirildi

    İstanbul'un Bayrampaşa ilçesine bağlı Topçular Sanayi Sitesi'nde bulunan iş yerinde skandal bir olay yaşandı.

    Denizcan Kaygusuz isimli çalışan, ortak kullanılan tuvalete firmanın ortaklarından O.A. tarafından gizli kamera yerleştirildğini öne sürerek suç duyurusunda bulundu.

    Parfüm kutularından, çorap içlerinden kameralar çıktı

    Kaygusuz, gizli kameraların oda parfümü kutusu, tıraş makinesi ve çorap gibi eşyaların içine delik açılarak yerleştirildiğini söyledi. İşe başladıktan 6 ay sonra ofiste yazıcı ile ilgili bir malzeme ararken arşiv kısmında bir kutunun içinde küçük gizli kameralar gördüğünü anlatan Kaygusuz, düzenekler içerisinde bulunan hafıza kartına ulaştığını da belirtti.

    İstanbul da iş yeri tuvaletine gizli kamera yerleştirildi #1

    "Konu inceleme aşamasında, şirket hala açık"

    O.A'nın bizzat kameraları yerleştirirken görüntülerini savcılığa sunduklarını aktaran Kaygusuz, "Yaklaşık 4 ay oldu. Yılbaşından hemen öncesinde şikayette bulunduk. Şu anda inceleme aşamasında ve şirket açık, şahıs serbest bir şekilde dışarıda geziyor." dedi.

    İstanbul'da iş yeri tuvaletine gizli kamera yerleştirildi VİDEO

    "Hiçbir şey olmamış gibi elini kolunu sallayarak geziyor"

    Aynı iş yerinde bir süre çalışan Reyhan Yıldırım da O.A. hakkında şikayette bulunduğunu belirterek şunları söyledi:

    "O.A. kamerayı yerleştirirken net bir şekilde kamerayı ve açısını kontrol ediyor. Kontrol ederken kendi yüzü zaten net bir şekilde belli oluyor. Bizim beraber çalıştığımız ofiste tuvalet ortaktı, bay ve bayan tek bir tuvaletimiz vardı. Oraya yerleştirmiş ve krem kutularını delerek, çorapları delerek ya da tıraş makinesini delerek ve bunların içine yerleştirerek koymuş bunları. Geldik, şikayetimizi yaptık. Sonuç bekliyoruz ama kendisinin de dışarıda elini kolunu sallayarak hiçbir şey olmamış gibi davranması, bizi aradığı zaman da sanki su içmiş, ekmek yemiş ve bu gayet normalmiş gibi davranması artık kanımıza dokunuyor."

    İstanbul da iş yeri tuvaletine gizli kamera yerleştirildi #2

    Kameraya yerleştirme anına ait görüntüler ortaya çıktı

    AA'nın haberine göre, iş yerinin tuvaleti olduğu iddia edilen alanda 21 Kasım 2021 tarihli görüntülerde, O.A. olduğu öne sürülen kişinin gizli kamerayı yerleştirmesi ve acısını ayarlamasına ait anlar da yer alıyor.

    İstanbul da iş yeri tuvaletine gizli kamera yerleştirildi #3

    İstanbul da iş yeri tuvaletine gizli kamera yerleştirildi #4

    İstanbul da iş yeri tuvaletine gizli kamera yerleştirildi #5


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