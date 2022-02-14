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    İstanbul'da, iş yerlerini yağmalayan çetenin 2 üyesi yakalandı

    Birçok ilçede girdikleri iş yerlerini yağmalayan hırsızlık çetesinin 2 kadın üyesi, polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 14.02.2022 - 14:26
    • Güncelleme : 14.02.2022 - 16:47
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    İstanbul'da, iş yerlerini yağmalayan çetenin 2 üyesi yakalandı

    İstanbul'un Sancaktepe, Pendik, Kartal, Ümraniye, Şişli, Sarıyer, Güngören, Esenyurt, Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Başakşehir, Kağıthane ilçelerinde meydana gelen çok sayıda hırsızlık olayları ve gelen şikayetler, polis ekiplerini harekete geçirdi.

    Başlatılan çalışmalar kapsamında, hırsızlık olaylarının meydana geldiği yerlerde polis ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

    Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çete içinde yer alan iki kadının eşkalini daha sonra kimliğini tespit etti.

    SUÇ KAYITLATI KABARIK ÇIKTI

    Yapılan operasyon neticesinde Elif D.B.(22) ile Alev G.(34) adlı şüpheliler gözaltına alındı.

    Emniyete getirilen 2 kadının daha önceden 8 iş yeri ve kurumdan hırsızlık, 14 araçtan plaka hırsızlığı suç kayıtlarının olduğu öğrenildi. Emniyete getirilen Elif D.B.'nin 20 suç kaydı, Alev G.'nin ise 30 suç kaydı olduğu belirlendi.

    İstanbul'da, iş yerlerini yağmalayan çetenin 2 üyesi yakalandı ViDEO

    İstanbul da, iş yerlerini yağmalayan çetenin 2 üyesi yakalandı #1

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 kadın adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Öte yandan kimlikleri belirlenen diğer çete üyelerinin yakalanması için çalışmalarının devam ettirildiği bildirildi.


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