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    İstanbul'da izin belgesi gösterip, kemerden ceza yedi

    Sokağa çıkma kısıtlamasında izin belgesi olan sürücüye, bu sefer de emniyet kemeri takmadığı için ceza yazıldı.
    • DHA
    • 10.01.2021 - 14:12
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    İstanbul'da izin belgesi gösterip, kemerden ceza yedi

     

    Sokağa çıkma kısıtlamasında İstanbul Mecidiyeköy Meydan'da denetim noktası oluşturan polis ekipleri, araçları tek tek durdu.

    Polis ekipleri, sürücüler ile yolcuların sokağa çıkma izni olup olmadığı tek tek kontrol etti.

    Denetimlerde polis ekipleri içerisinde 3 kişinin olduğu otomobili durdurup izin belgelerinin olup olmadığını kontrol etti.

    EMNİYET KEMERİNDEN CEZA YAZILDI

    Sürücü ve yolcular izin belgelerini polis ekiplerine gösterdi. Ancak polis ekipleri sürücünün emniyet kemeri takmadığı gördü ve sürücüye 144 lira para cezası uyguladı.

    CEZAYA GÜLDÜ

    Polise önce ceza kesilmemesi içim dil döken kadın, başarılı olamayınca yazılan cezayı gülerek karşılık verdi.

    İstanbul da izin belgesi gösterip, kemerden ceza yedi #1

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    İstanbul da izin belgesi gösterip, kemerden ceza yedi #7

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