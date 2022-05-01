İstanbul'da izinsiz gösteri yapan 164 kişi yakalandı

İstanbul Valiliği tarafından, Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli'de izinsiz gösteri yapan 164 kişinin yakalandığı bildirildi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamunda Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk ve Kazancı Yokuşu'na karanfil bırakmak, basın açıklaması yapmak, Maltepe Etkinlik Alanında miting yapmak amacıyla talepte bulunan sendika ve sivil toplum kuruluşlarına gereken izinler İstanbul Valiliği'nce verildi.

Buna rağmen izin dahilinde bulunmayan gruplar, bugün Taksim'e çıkmak istedi. Aykırı davranan 164 göstericinin ise kanun kapsamınca yakalanarak haklarında işlem başlatıldı.

"Güvenlik güçlerinin uyarusuna tağmen mukavemetle karşılık veren 164 kişi hakkında işlem başlatıldı"

Durumla ilgili açıklama yapan İstanbul Valiliği ise "Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli kaymakamlıklarımızca 2911 Sayılı Kanun uyarınca alınan kararlara aykırı olarak; izinsiz toplantı ve gösteri yapmak amacıyla yürüyüş yapan ve slogan atan, güvenlik güçlerimizin uyarılarına rağmen dağılmayan ve mukavemetle karşılık veren toplam 164 kişi yakalanmış ve haklarında işlem başlatılmıştır" şeklinde duyurdu.