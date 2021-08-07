İstanbul'da izmarit atma kavgası ölümle bitti

Balkonunda oturduğu esnada aşağıya sigara izmariti atan üst kat komşusu tarafından çakıyla kalbinden bıçaklanan şahıs hayatını kaybederken, kaçan zanlı polis ekiplerince yakalandı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki Aydoğan Özdemir, balkonunda oturduğu esnada üst kat komşusu Kemal Barış Ç. balkonunda içtiği sigaranın izmaritini aşağıya attı.

İzmarit o esnada oturan Özdemir’in balkonuna düştü. İkili arasında balkonda başlayan sözlü tartışma bir anda büyüdü.

KALBİNDEN BIÇAKLADI

Tarafların aşağıya inmesi üzerine çıkan yumruk ve tokatlı kavgada Kemal Barış Ç., Özdemir’i çakıyla kalbinden bıçakladı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Kavga ve bıçaklama anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, taraflar bir iş yerinin önünden tartışmaya başlaması, ardından ikili birbirine tekme ve yumruklarla vurması yer aldı.

Kavganın büyümesi üzerine adamın bıçaklanması sonucu yere düştüğü anda, saldırganın kaçtığı görüldü.

İstanbul'da izmarit kavgasında çakıyla kalbinden bıçakladı VİDEO

KURTARILAMADI

Olayın ardından çakıyı atan Ç. hızla kaçarak kayıplara karıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Özdemir’i yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Kağıthane Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

Hemen ameliyata alınan Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KAÇAN ZANLI KISKIVRAK YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, görgü tanıkları ifadelerine başvurarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda Kağıthane polisi saldırganın önce eşkalini ardından da kimliğini tespit etti. Çalışmalara devam eden polis ekipleri, Kemal Barış Ç.’yi 24 saat geçmeden kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şahsın ifadesinin alınarak “kasten adam öldürme” suçundan adli işlemi yapıldı.