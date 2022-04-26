İstanbul'da jandarma, uyuşturucu tedarikçisine baskın yaptı

Takip ettikleri uyuşturucu tedarikçisine baskın düzenleyen jandarma ekipleri, 5 bin 300 kilogram uyuşturucunun piyasa sürülmesine engel oldu.

Yurt genelinde gvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadelesi devam ederken, İstanbul jandarması da uyuşturucu imalatçılarına göz açtırmadı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ile mücadeleye yönelik yaptığı istihbari çalışmaları neticesinde bir şahsın uyuşturucu depoladığı belirlendi.

S.E. isimli bir kişinin yurtdışından yasadışı yollarla Türkiye'ye getirttiği uyuşturucu madde ile uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal toz ve sıvı maddeyi depolamak için İstanbul'da yer aradığı bilgisine ulaşıldı.

Silivri'deki bir depoya yerleştirdi

Yapılan takip sonucunda, şüphelinin uyuşturucu madde ve yapımında kullanılan kimyasal maddeleri Silivri'de bulunan bir depoya yerleştirdiği belirlendi.

Şüpheli şahsa suçüstü

S.E.'nin uyuşturucu madde üretimi yaparak, ürettiği uyuşturucu maddeleri İstanbul genelinde dağıtma hazırlığında olduğu, güvenlik güçlerine yakalanmamak için yerleşim yerlerinden uzak, insan hareketliliğinin olmadığı tenha bir noktayı seçtiği görüldü.

Söz konusu depoya operasyon düzenleyen ekipler, S.E.'yi suçüstü yakaladı.

Uyuşturucu malzemeleri ele geçirildi

Depoda yapılan aramalarda; yaklaşık 10 bin litre asetik anhidrit, bin 80 kilogram methamfetamin yapımında kullanılan kimyasal toz ile 350 kilogram sıvı methamfetamin ele geçirildi.

5 nin 300 kilogram eroinin piyasaya sürülmesi engellendi

DHA'nın aktardığı habere göre; Ele geçirilen maddelerden 5 bin 300 kilogram uyuşturucu maddesinin elde edilebileceği tespit edildi. Gözaltına alınan S.E. ifadesinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edilirken, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.









