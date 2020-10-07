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    İstanbul'da jandarmanın uyuşturucu operasyonu kamerada

    Kuzey Marmara otoyolunda durdurulan araçtan 30 kilogram eroin çıktı. Operasyonda yakalanan şüpheli tutuklanırken, operasyon anları da kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 07.10.2020 - 10:53
    • Güncelleme : 07.10.2020 - 10:53
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    İstanbul'da jandarmanın uyuşturucu operasyonu kamerada

    Güvenlik güçleri, uyuşturucu tacirlerine fırsat vermyior.

    Uyuşturucu ticareti noktasında denetimleri sıkı tutan jandarma, şüphe üzerine uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.

    İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, birçok suçtan sabıkası bulunan İ.Ö. isimli şüphelinin doğu İlleri üzerinden İstanbul'a yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisini aldı.

    4 AY TAKİP EDİLDİ

    Ekipler, 4 ay süren teknik ve fiziki takip ile uyuşturucu maddeyi İstanbul'a getirecek aracı belirledi.

    İstanbul da jandarmanın uyuşturucu operasyonu kamerada #1

    ÖNÜ KESİLDİ

    Şüpheli aracın geçiş güzergâhı ve İstanbul girişinde gerekli hazırlıklarını yapan Jandarma ekipleri, aracı uzun süre takip etti. Kuzey Marmara bağlantı yoluna giriş yaptığı sırada ekipler, aracın önünü keserek durdurdu.

    İstanbul'da jandarmanın uyuşturucu operasyonu ViDEO

    STEPNE YERİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

    Şüpheli İ.Ö.'yü etkisiz hale getiren Jandarma ekipleri, dedektör köpeği Atak'ın katılımıyla araçta arama yaptı.

    Atak'ın bagaj bölgesine tepki vermesi üzerine burada yapılan aramada stepne boşluğuna yerleştirilmiş 27 paket halinde 30 kilogram uyuşturucu madde eroin ele geçirildi.

    İ.Ö., Jandarma'daki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    İstanbul da jandarmanın uyuşturucu operasyonu kamerada #2

    DİĞER ŞÜPHELİLER ARANIYOR

    Soruşturmayı genişleten Jandarma ekipleri, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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